В Гомеле 23-летнего рабочего придавило железобетонной плитой на стройке

По информации МЧС, происшествие случилось утром 23 июня. 23-летнего газоэлектросварщика прижало плитой в строящемся многоквартирном доме.

Новости Беларуси. В Гомеле на стройке железобетонная плита придавила рабочего.

Работники ОАО «Строительно-монтажный трест №27» извлекли пострадавшего из-под плиты при помощи башенного крана.

Работники МЧС положили мужчину на жесткие носилки, спустили с четвертого этажа и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.