В Гомеле 23-летнего рабочего придавило железобетонной плитой на стройке

Новости Беларуси. В Гомеле на стройке железобетонная плита придавила рабочего.
По информации МЧС, происшествие случилось утром 23 июня. 23-летнего газоэлектросварщика прижало плитой в строящемся многоквартирном доме.
Новости Беларуси. В Гомеле на стройке железобетонная плита придавила рабочего.
По информации МЧС, происшествие случилось утром 23 июня. 23-летнего газоэлектросварщика прижало плитой в строящемся многоквартирном доме.
Фото: МЧС
Работники ОАО «Строительно-монтажный трест №27» извлекли пострадавшего из-под плиты при помощи башенного крана.
Работники МЧС положили мужчину на жесткие носилки, спустили с четвертого этажа и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.
В конце мая в Минске 46-летний рабочий погиб на стройплощадке (читать далее).