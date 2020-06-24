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В Гомеле 23-летнего рабочего придавило железобетонной плитой на стройке

24 июня 2020 08:52
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Новости Беларуси. В Гомеле на стройке железобетонная плита придавила рабочего.  

По информации МЧС, происшествие случилось утром 23 июня. 23-летнего газоэлектросварщика прижало плитой в строящемся многоквартирном доме.  

В Гомеле 23-летнего рабочего придавило железобетонной плитой на стройке-1

Фото: МЧС 

Работники ОАО «Строительно-монтажный трест №27» извлекли пострадавшего из-под плиты при помощи башенного крана.  

Работники МЧС положили мужчину на жесткие носилки, спустили с четвертого этажа и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.  

В конце мая в Минске 46-летний рабочий погиб на стройплощадке (читать далее).   

# ЧП # происшествия

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