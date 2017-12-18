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В Слуцке загорелся частный дом, внутри которого находилась 76-летняя женщина

18 декабря 2017 15:02
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Новости Беларуси. И начинаем выпуск с чрезвычайных происшествий. В Слуцке горел частный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцке загорелся частный дом, внутри которого находилась 76-летняя женщина-1

В нем проживала женщина 1941 года рождения с сыном. На момент происшествия его в доме не было. Спасатели в коридоре нашли хозяйку и вывели ее. Огонь уничтожил кровлю и стены веранды.

В Слуцке загорелся частный дом, внутри которого находилась 76-летняя женщина-3

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
При проведении разведки работники МЧС обнаружили хозяйку дома. Спасатели вывели пенсионерку на улицу. Она не пострадала. Причина пожара устанавливается, рассматривается версия – нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропровода. 

К счастью, больница женщине не потребовалось: по заключению врачей, оснований для госпитализации не было.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области # Анастасия Швайбович

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