В Слуцке загорелся частный дом, внутри которого находилась 76-летняя женщина

Новости Беларуси. И начинаем выпуск с чрезвычайных происшествий. В Слуцке горел частный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В нем проживала женщина 1941 года рождения с сыном. На момент происшествия его в доме не было. Спасатели в коридоре нашли хозяйку и вывели ее. Огонь уничтожил кровлю и стены веранды.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

При проведении разведки работники МЧС обнаружили хозяйку дома. Спасатели вывели пенсионерку на улицу. Она не пострадала. Причина пожара устанавливается, рассматривается версия – нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропровода.