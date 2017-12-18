«Было взломано 27 банкоматов в Минске, Могилеве и Витебске». Из Болгарии в Беларусь экстрадировали хакера

Новости Беларуси. В Беларусь из Болгарии экстрадировали хакера. Мужчина подозревается во взломе компьютерной системы одного из банков, работающего в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летом атаке подверглись банкоматы. Удаленное управление ими позволило за несколько часов снять сумму равную более чем полумиллиону долларов.

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

По имеющейся информации, мужчина входил в преступную группу хакеров, которая взломав компьютерную систему одного из белорусских банков, совершили хищение крупной суммы иностранной валюты. Было взломано 27 банкоматов в Минске, Могилеве и Витебске. Состоялась процедура экстрадиции, мужчина доставлен в Минск, по факту возбуждено уголовное дело, действиям задержанного будет дана правовая оценка.