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«Было взломано 27 банкоматов в Минске, Могилеве и Витебске». Из Болгарии в Беларусь экстрадировали хакера

18 декабря 2017 14:51
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Новости Беларуси. В Беларусь из Болгарии экстрадировали хакера. Мужчина подозревается во взломе компьютерной системы одного из  банков, работающего в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Было взломано 27 банкоматов в Минске, Могилеве и Витебске». Из Болгарии в Беларусь экстрадировали хакера-1

Летом атаке подверглись банкоматы. Удаленное управление ими позволило за несколько часов снять сумму равную более чем полумиллиону долларов. 

«Было взломано 27 банкоматов в Минске, Могилеве и Витебске». Из Болгарии в Беларусь экстрадировали хакера-4

Георгий Евчар, официальный представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
По имеющейся информации, мужчина входил в преступную группу хакеров, которая взломав компьютерную систему одного из белорусских банков, совершили хищение крупной суммы иностранной валюты. Было взломано 27 банкоматов в Минске, Могилеве и Витебске. Состоялась процедура экстрадиции, мужчина доставлен в Минск, по факту возбуждено уголовное дело, действиям задержанного будет дана правовая оценка.

«Было взломано 27 банкоматов в Минске, Могилеве и Витебске». Из Болгарии в Беларусь экстрадировали хакера-7

По делу проходит целая группа интернет-мошенников. Экстрадированного в Беларусь мужчину вычислили благодаря сотрудничеству с Интерполом.

# происшествия # Георгий Евчар # Фотофакт # Хакеры

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