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В Слуцке при столкновении с Peugeot пострадал 12-летний велосипедист

12 мая 2018 13:53
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Новости Беларуси. Вечером 11 мая в Слуцке Peugeot сбил подростка на велосипеде.  

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, за рулём автомобиля находилась 27-летняя водитель.  

ДТП произошло на перекрёстке равнозначных дорог. Машина столкнулась с 12-летним велосипедистом, который ехал по проезжей части.  

В результате аварии ребёнок получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.  

Проводится проверка.  

Отмечается, что с начала года с участием несовершеннолетних в Минской области зарегистрировано 26 ДТП. В этих происшествиях погибли три ребёнка, ещё 27 – были травмированы.  

На неделе в Гродно произошло ДТП на пешеходном переходе. 

Автомобиль сбил 11-летнего мальчика – подробнее здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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