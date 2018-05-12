В Слуцке при столкновении с Peugeot пострадал 12-летний велосипедист

Новости Беларуси. Вечером 11 мая в Слуцке Peugeot сбил подростка на велосипеде.

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, за рулём автомобиля находилась 27-летняя водитель.

ДТП произошло на перекрёстке равнозначных дорог. Машина столкнулась с 12-летним велосипедистом, который ехал по проезжей части.

В результате аварии ребёнок получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.

Проводится проверка.

Отмечается, что с начала года с участием несовершеннолетних в Минской области зарегистрировано 26 ДТП. В этих происшествиях погибли три ребёнка, ещё 27 – были травмированы.

На неделе в Гродно произошло ДТП на пешеходном переходе.