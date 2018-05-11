«Почему мой сын должен нести ответственность?». Подробности дела о жестоком убийстве девушки в Могилёве

Новости Беларуси. 21 год колонии усиленного режима. Верховный суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Иванов – житель этого города – признан виновным по 4 статьям Уголовного кодекса. Следствие выяснило: в 2009 году он убил 22-летнюю могилевчанку в ее собственном доме. Нанеся жертве 41 ножевое ранение. При этом, напомню, за это - 8 лет назад - Иванов был оправдан. Дело возобновили после вмешательства Президента.

Спиной, пряча лицо от телекамер. Так Иванов стоял перед оглашением приговора. В клетке, снаружи которой – 4 сотрудника милицейского конвоя. В похожих условиях, а точнее в колонии, он проведет 21 год.

Сергей Гиргель, старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Беларуси:

Данный приговор постановлен в целом в соответствии с позицией стороны обвинения. То есть генеральной прокуратуры. И полагаем, что это законный, справедливый приговор. По данному делу было исследовано значительное количество доказательств, значительный массив объективных данных. Как вы могли в этом убедиться. В том числе и новые, полученные в 2017 году. В том числе ввиду появления новых экспертных возможностей.

На оглашение приговора присутствовала лишь сторона обвиняемого. Мать и тётя Иванова. Родственники убитой девушки не смогли приехать в Минск из Могилёва. Им достанется компенсация морального вреда. По решению суда, осужденный должен выплатить матери и отцу Светланы Поддубской по 150 тысяч рублей.

Светлана Иванова, мать осужденного:

Я не понимаю, почему мой сын должен нести ответственность за это преступление? Мой сын ни в чем не виновен. В этом я уверена. И уверены в этом все люди, кто его знает. Суд постановил: житель Могилева виновен в убийстве. Он нанёс своей знакомой больше 40 ударов ножом. Конфликт возник после ссоры мужчины со своей жертвой в доме девушки. Перед уходом, похитив ценные вещи, осужденный включил газ.

Тогда в 2010 злоумышленника оправдали из-за недостатка улик. Дело было закрыто. Однако, о нем заговорили в начале 2018 года. После того, как отец убитой обратился к Президенту. Об этом на одной из рабочих встреч рассказал Александр Лукашенко.

Уголовное дело возобновили. Как уверяет прокурор, алиби у осужденного нет. И сам Иванов не отрицает: в момент совершения преступления был в доме Поддубской. Его биоматериалы найдены в спальне женщины. Между тем, вину подсудимый не признал.