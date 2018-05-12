Бизнесмен Виталий Арбузов освобожден из-под стражи

Новости Беларуси. Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов освобождён из-под стражи.

Как сообщает БЕЛТА, задержанный был освобождён вечером 11 мая.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета:

С учетом принимаемых мер по возмещению ущерба по уголовному делу мера пресечения в отношении Виталия Арбузова заменена на не связанную с лишением свободы.

Бизнесмен был задержан в апреле прошлого года.