В Жлобине из горевшей девятиэтажки эвакуировали 37 человек

Новости Беларуси. Вечером 11 мая в Жлобине произошло возгорание в панельной девятиэтажке. Как сообщает Гомельское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей однокомнатная квартира на втором этаже горела открытым пламенем.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Сотрудниками МЧС были эвакуированы 37 человек, восемь из них – дети. Никто не пострадал.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Пожар был потушен. Огнём уничтожено имущество в квартире, повреждены стены и потолочное перекрытие квартиры.

Фото: Гомельское ОУМЧС