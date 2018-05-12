В Жлобине из горевшей девятиэтажки эвакуировали 37 человек

Новости Беларуси. Вечером 11 мая в Жлобине произошло возгорание в панельной девятиэтажке.
Как сообщает Гомельское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей однокомнатная квартира на втором этаже горела открытым пламенем.
Новости Беларуси. Вечером 11 мая в Жлобине произошло возгорание в панельной девятиэтажке.
Как сообщает Гомельское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей однокомнатная квартира на втором этаже горела открытым пламенем.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Сотрудниками МЧС были эвакуированы 37 человек, восемь из них – дети. Никто не пострадал.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Пожар был потушен. Огнём уничтожено имущество в квартире, повреждены стены и потолочное перекрытие квартиры.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Выясняется причина загорания. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Весной 2018 года в Минском районе начался пожар в общежитии.
Из здания эвакуировали 18 человек – подробнее здесь.