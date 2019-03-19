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В Слуцке на слесаря упала крышка пресса весом в тонну

19 марта 2019 13:43
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Новости Беларуси. В Слуцке проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочего.  

Как сообщает УСК по Минской области, днём 18 марта в цеху ДУП «Сельский строительный комбинат» произошёл несчастный случай.  

Когда слесарь занимался ремонтом неисправного оборудования, крышка пресса формовки блоков полистирола массой около тонны упала мужчине на ногу. 59-летний пострадавший с травмами доставлен в медучреждение.  

Место инцидента осмотрено, проведён опрос работников и должностных лиц, а также изъята документация, которая касается безопасности производственного процесса и охраны труда.  

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.  

Зимой 2019 года в Минске погибли двое рабочих.  

На мужчин упала стена, демонтажем которой они занимались – здесь подробности.  

# Несчастный случай # происшествия

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