В Слуцке на слесаря упала крышка пресса весом в тонну

Новости Беларуси. В Слуцке проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочего.

Как сообщает УСК по Минской области, днём 18 марта в цеху ДУП «Сельский строительный комбинат» произошёл несчастный случай.

Когда слесарь занимался ремонтом неисправного оборудования, крышка пресса формовки блоков полистирола массой около тонны упала мужчине на ногу. 59-летний пострадавший с травмами доставлен в медучреждение.

Место инцидента осмотрено, проведён опрос работников и должностных лиц, а также изъята документация, которая касается безопасности производственного процесса и охраны труда.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Зимой 2019 года в Минске погибли двое рабочих.