На Лукомском озере под лёд провалились два пенсионера. Одного спасли

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели мужчину в 80 метрах от берега.

Новости Беларуси. 19 марта примерно в полвосьмого утра спасателям сообщили о тонущих на Лукомском озере в Чашникском районе людях.

При помощи доски и конца «Александрова» из воды был извлечён 63-летний пенсионер. Гражданин был госпитализирован с «общим переохлаждением».

В озере находился ещё один пенсионер. 74-летнего мужчину достали из воды, но спасти его не удалось.

Позже стало известно, что граждане хотели порыбачить, но провалились под лёд.