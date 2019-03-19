Разыскивается минчанка, которая перед пропажей набрала долгов на 200 тысяч рублей

Новости Беларуси. В Минске разыскивается Серкова (Ракуть) Елена Алексеевна. Следователи предполагают, что женщина скрывается, чтобы не отдавать долги.

Как сообщает СК Беларуси, по факту исчезновения женщины возбуждено уголовное дело. Известно, что в конце января 44-летняя гражданка ушла из дома и пропала. Она проживала в квартире дома №13 по улице Космонавтов в Минске.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, смуглое лицо, карие глаза. В день пропажи была одета в белый пуховик до колена, без капюшона.