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Разыскивается минчанка, которая перед пропажей набрала долгов на 200 тысяч рублей

19 марта 2019 12:54
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Новости Беларуси. В Минске разыскивается Серкова (Ракуть) Елена Алексеевна. Следователи предполагают, что женщина скрывается, чтобы не отдавать долги.  

Как сообщает СК Беларуси, по факту исчезновения женщины возбуждено уголовное дело. Известно, что в конце января 44-летняя гражданка ушла из дома и пропала. Она проживала в квартире дома №13 по улице Космонавтов в Минске.  

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, смуглое лицо, карие глаза. В день пропажи была одета в белый пуховик до колена, без капюшона.  

Разыскивается минчанка, которая перед пропажей набрала долгов на 200 тысяч рублей-1

Фото: Следственный комитет  

По данным следствия, два года гражданка брала деньги в долг. После получения наличности, она больше на связь не выходила. С заявлением о мошенничестве к правоохранителям обратились пять человек.  

Сумма ущерба по уголовному делу составляет более 200 тысяч рублей. Предполагается, что пропавшая умышленно скрывается.  

Если вам что-либо известно о местонахождении Елены Алексеевны, сообщите об этом по телефонам: (8017)392-97-17 и (8029)855-48-89. Конфиденциальность гарантируется.  

Зимой 2019 года житель Орши одолжил у знакомых 54 тысячи долларов. 

Деньги мужчина проиграл в казино – подробности здесь.  

# Мошенничество # происшествия # Серкова (Ракуть) Елена Алексеевна

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