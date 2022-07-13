В Слуцке на пешеходном переходе сбили 63-летнюю женщину

Новости Беларуси. В Слуцке 55-летняя водитель Volvo на пешеходном переходе сбила 63-летнюю женщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Автомобиль ехал по улице Тутаринова со стороны Солигорской в направлении автодороги Р23 «Минск – Микашевичи». Возле дома № 13 водитель не пропустила местную жительницу. Пострадавшая с травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.