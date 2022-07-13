Шквалистый ветер с корнем выворачивал деревья. В Брестской области бушует циклон «Зельда»

Новости Беларуси. В Беларуси устраняют последствия непогоды. Территория нашей страны находится под влиянием циклона «Зельда». Оборванные линии электропередач, ливневые дожди и порывистый ветер уже стал причиной аварийных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области за 12 июля выпала декадная норма осадков. Ливневые системы областного центра не справлялись с потоком воды. Шквалистый ветер с корнем выворачивал деревья. Спасатели и коммунальные службы зафиксировали падение 24 деревьев, 6 из которых рухнули на припаркованные автомобили.

Юлия Колток, старший инспектор центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС:

На пересечении улиц Дзержинского и Карла Маркса дерево упало на 2 припаркованных легковых автомобиля, пострадавших нет. 13 июля 2022 года на большей части территории области и в городе Бресте сохранится ветреная погода. Ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Во избежание несчастных случаев ограничьте пешие прогулки, обходите ветхие постройки и столбы линий электропередач. Паркуйтесь автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.