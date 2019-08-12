В Минске строитель упал с третьего этажа на арматуру

Новости Беларуси. В Минске во время строительно-монтажных работ с третьего этажа упал мужчина. Он приземлился на прутья арматуры.

По информации МЧС Беларуси, одиннадцатого августа в 17:22 сотрудники службы получили сообщение о падении рабочего на арматуру на стройке паркинга по ул. Аладовых.