В Минске строитель упал с третьего этажа на арматуру

Новости Беларуси. В Минске во время строительно-монтажных работ с третьего этажа упал мужчина. Он приземлился на прутья арматуры.
По информации МЧС Беларуси, одиннадцатого августа в 17:22 сотрудники службы получили сообщение о падении рабочего на арматуру на стройке паркинга по ул. Аладовых.
Прибывшие на место спасатели срезали прутья арматуры, чтобы передать раненого 30-летнего мужчину медикам. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением обоих бедер и ЧМТ средней степени. Обстоятельства ЧП выясняются.
Недавно рабочий упал со второго этажа строящегося детского сада в Березе. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован (читать далее).