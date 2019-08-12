Прямой эфир

В Минске строитель упал с третьего этажа на арматуру

12 августа 2019 08:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске во время строительно-монтажных работ с третьего этажа упал мужчина. Он приземлился на прутья арматуры.

По информации МЧС Беларуси, одиннадцатого августа в 17:22 сотрудники службы получили сообщение о падении рабочего на арматуру на стройке паркинга по ул. Аладовых.

В Минске строитель упал с третьего этажа на арматуру -1

Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие на место спасатели срезали прутья арматуры, чтобы передать раненого 30-летнего мужчину медикам. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением обоих бедер и ЧМТ средней степени. Обстоятельства ЧП выясняются.

В Минске строитель упал с третьего этажа на арматуру -4

Фото: МЧС Беларуси

Недавно рабочий упал со второго этажа строящегося детского сада в Березе. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован (читать далее).  

# ЧП # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
46-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Речицком районе
12 августа 2019 08:22

46-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Речицком районе

Микроавтобус Volkswagen горел в Барановичах
12 августа 2019 07:53

Микроавтобус Volkswagen горел в Барановичах

Из горевшей в Гродно квартиры спасены супруги
12 августа 2019 07:45

Из горевшей в Гродно квартиры спасены супруги