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В Слониме пенсионерку убило молнией по дороге из магазина

28 апреля 2016 06:56
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Новости Беларуси. Пенсионерка ушла в магазин и не вернулась.

Тело 74-летней женщины на дороге, идущей вдоль железнодорожного полотна, обнаружила дочь. Она отправилась искать мать, забеспокоившись ее долгим отсутствием.

В ходе осмотра места происшествия следователи и эксперты не обнаружили на теле женщины следов насильственных действий. Сетка с продуктами находилась рядом.

Как сообщает «Гродненская правда», по факту нахождения тела пенсионерки с признаками, характерными для удара молнией, проводится проверка. Для того, чтобы установить точную причину смерти,

назначена судебно-медицинская экспертиза.

МЧС напоминает, что во время грозы ни в коем случае нельзя купаться, стоять у высоких объектов – башен, столбов, колоколен.

Опасно находиться у отдельно стоящих деревьев, особенно дубов. По статистике каждый второй разряд попадает именно в это дерево.

Как вести себя во время грозы? Здесь подробнее.

# происшествия # Несчастный случай

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