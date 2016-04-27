Новости Беларуси. В Минске упавшее дерево повредило сразу три автомобиля. Инцидент произошел днем у дома № 17 по улице Макаенка. В результате происшествия никто не пострадал. Владельцы одной из машин едва успели покинуть ее за несколько секунд до удара, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Шпак, потерпевшая:

Подошли к машине, услышали треск: дерево падало прямо на нас. Едва успели отпрыгнуть. 2-3 секунды – машины нет, все машины пострадали. КАСКО нет, нестраховой случай. Соответственно, по суду.

По предварительной информации, тополь, повредивший три припаркованных автомобиля, находился в аварийном состоянии. Но внешне выглядел абсолютно здоровым, на нем даже распустились почки.

Сотрудники Зеленстроя полагают, что дерево сгнило изнутри, что совершенно никак не отражалось на внешнем облике ствола. Все точки над «i» расставят специалисты из Академии наук. Они оценят повреждение дерева. На основании заключения автовладельцы смогут обратится в суд.

К слову, от высадки тополей в Минске планируют отказаться, так как деревья часто болеют и дают аллергичный для многих тополиный пух.