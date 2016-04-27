На Минском моторном заводе выявили «серый» тендер на 5,4 млн евро

Новости Беларуси. Троих бывших топ-менеджеров предприятия подозревают в крупном хищении. С 2011 по 2014 годы, используя свои служебные полномочия, они обеспечили победу в тендере латвийской компании, которая поставляла технологии и комплекс оборудования для производства чугунного литья.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело,

им может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Управление информации и общественных связей МВД:

В результате противоправных действий завод приобрел оборудование стоимостью более 5 млн. евро, не соответствующее техническому заданию и заключенному контракту. По данным ГУБОПиК МВД, преступные намерения фигуранты реализовывали последовательно и в несколько этапов, начиная со стадии проектирования и заканчивая фактической поставкой оборудования. Выявить преступную деятельность удалось при проверке информации о противоправной деятельности в ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» в рамках проекта Госпрограммы инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы.