В поле в Шарковщинском районе сгорел трактор сельхозпредприятия

Новости Беларуси. В Шарковщинском районе во время работы в поле сгорел трактор.

По информации МЧС Беларуси, 20 августа около 12 часов дня спасатели получили сообщение о горящем тракторе рядом с деревней Станиславово. Спецтехника проводила вспашку поля и загорелась. Механизатор пытался потушить огонь самостоятельно с помощью огнетушителя, но безуспешно.