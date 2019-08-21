В поле в Шарковщинском районе сгорел трактор сельхозпредприятия

Новости Беларуси. В Шарковщинском районе во время работы в поле сгорел трактор.
По информации МЧС Беларуси, 20 августа около 12 часов дня спасатели получили сообщение о горящем тракторе рядом с деревней Станиславово. Спецтехника проводила вспашку поля и загорелась. Механизатор пытался потушить огонь самостоятельно с помощью огнетушителя, но безуспешно.
Трактор принадлежит одному из сельхозпредприятий Шарковщинского района. В результате пожара повреждены кабина, моторный отсек и колеса трактора. Механизатор не пострадал.
По факту пожара специалисты проводят проверку и устанавливают причины пожара.
В начале лета в поле в Ошмянском районе загорелся комбайн. В результате пожара никто не пострадал (читать далее).