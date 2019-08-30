Не оказывал оговоренные услуги. В Минске задержан частный детектив

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, которые представлялся частным детективом, брал предоплату, но оговоренные услуги не оказывал.

Как сообщает МВД Беларуси, подозреваемым оказался официально не работающий житель Минского района. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за похожую деятельность – гражданин предлагал собрать компромат и проследить за кем-либо в обмен на определённую сумму денег.

Фигурант отбыл наказание, а в августе 2015 года он вновь начал заниматься тем же. Мужчина создал сайт и рекламировал свои услуги частного сыска. Когда заказы появлялись, гражданин брал предоплату, обещая предоставить информацию из баз данных МВД или добытую путём слежки или прослушки. Но на этом общение с клиентами заканчивалось.

Подозреваемый задержан с поличным при получении денег за предоставление компрометирующих сведений о партнёре по бизнесу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере». Установлены более 10 фактов мошенничества, а также эпизоды противозаконной деятельности, связанные со сбором и распространении информации о частной жизни людей.

В июле текущего года в Витебске был задержан мужчина, который представлялся священником и предлагал проведение церковных обрядов за деньги.