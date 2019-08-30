Два милиционера спасли мужчину на пожаре в Несвижском районе

Новости Беларуси. На пожаре в деревне Грицы Несвижского района сотрудники РОВД спасли человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. На пожаре в деревне Грицы Несвижского района сотрудники РОВД спасли человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Во время объезда населенного пункта майор милиции Николай Ивановский и старший лейтенант Руслан Праневич увидели дым. Милиционеры сразу бросились на помощь и оперативно вытащили из горящего помещения хозяина. На свежем воздухе он пришел в себя, госпитализация не понадобилась.
Пожар ликвидировали спасатели, его причина устанавливается. Согласно решению руководства МЧС милиционеры представлены к награде.