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Два милиционера спасли мужчину на пожаре в Несвижском районе

30 августа 2019 15:53
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Новости Беларуси. На пожаре в деревне Грицы Несвижского района сотрудники РОВД спасли человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два милиционера спасли мужчину на пожаре в Несвижском районе-1

Во время объезда населенного пункта майор милиции Николай Ивановский и старший лейтенант Руслан Праневич увидели дым. Милиционеры сразу бросились на помощь и оперативно вытащили из горящего помещения хозяина. На свежем воздухе он пришел в себя, госпитализация не понадобилась.

Два милиционера спасли мужчину на пожаре в Несвижском районе-4

Пожар ликвидировали спасатели, его причина устанавливается. Согласно решению руководства МЧС милиционеры представлены к награде.

Два милиционера спасли мужчину на пожаре в Несвижском районе-7

# Пожар в Минской области # происшествия # Николай Ивановский # Руслан Праневич # Фотофакт

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