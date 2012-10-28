В Швейцарии задержан водитель с рекордной концентрацией алкоголя в крови - от 5,45 до 6 промилле

Новости Швейцарии. Концентрация алкоголя в крови швейцарца составила от 5,45 до 6 промилле. Автомобилист может претендовать на первенство в национальном антирекорде в отношении степени опьянения за рулем.

47-летнего водителя арестовали неподалеку от городка Ле-Локль. Мужчина припарковал автомобиль у обочины трассы и заснул. Когда попытки разбудить водителя не увенчались успехом, полицейские вызвали скорую помощь, которая увезла «рекордсмена» в больницу. Швейцарцу придётся надолго отказаться от управления личным транспортом.

Лидерство в рейтинге опьянения за рулем прочно удерживают мужчины-водители. Так, в 2002 в Саксонии был задержан водитель, в крови которого, как показала экспертиза, находилось 5,84 промилле алкоголя.

В 2006 году на первое месте в номинации «Самый пьяный водитель» претендовала Литва: в крови 41-летнего водителя обнаружено 7,27 промилле. Как выяснилось, до задержания мужчина пил сутки напролет, а утром решил похмелиться бокалом пива.