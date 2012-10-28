Прямой эфир

В Ставропольском крае незваные гости устроили стрельбу на свадьбе

28 октября 2012 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Ставропольском крае трое мужчин устроили стрельбу на чужой свадьбе.

На свадебный праздник, который проходил в кафе города Нефтекумска, пришли трое мужчин. Однако в качестве приглашённых их никто не опознал – мужчин попросили удалиться, на что "гости" обиделись и устроили стрельбу из травматического пистолета. Один из них ранил себя в ногу.

Совместными усилиями гостей хулиганы были выдворены со свадебного торжества. Двое из них задержаны, а третий, ранивший себя, находится в больнице. По предварительным данным, конфликт в Нефтекумске носил бытовой характер.

Инцидент со стрельбой на свадьбе - не первый в России за минувший месяц. Переполох в самом центре Москвы устроил свадебный кортеж из 9 машин. Их путешествие по столичным улицам, по словам очевидцев, напоминало, скорее, боевик, чем традиционный праздник. По ходу движения участники кортежа стреляли в воздух и обстреливали автомобили, которые пытались их обогнать. Для задержания полицейским потребовалось подкрепление: был вызван второй экипаж. Задержаны около 15 участников свадебного кортежа.

# происшествия # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
28 октября 2012 15:47

В России на борту самолёта умер пассажир, гражданин Украины

28 октября 2012 15:28

В Дрездене скончался известный немецкий композитор Ханс Хенце

28 октября 2012 14:39

Гомельского насильника нашли в Милане через 8 лет после преступления