В Ставропольском крае незваные гости устроили стрельбу на свадьбе

Новости России. В Ставропольском крае трое мужчин устроили стрельбу на чужой свадьбе.



На свадебный праздник, который проходил в кафе города Нефтекумска, пришли трое мужчин. Однако в качестве приглашённых их никто не опознал – мужчин попросили удалиться, на что "гости" обиделись и устроили стрельбу из травматического пистолета. Один из них ранил себя в ногу.



Совместными усилиями гостей хулиганы были выдворены со свадебного торжества. Двое из них задержаны, а третий, ранивший себя, находится в больнице. По предварительным данным, конфликт в Нефтекумске носил бытовой характер.

Инцидент со стрельбой на свадьбе - не первый в России за минувший месяц. Переполох в самом центре Москвы устроил свадебный кортеж из 9 машин. Их путешествие по столичным улицам, по словам очевидцев, напоминало, скорее, боевик, чем традиционный праздник. По ходу движения участники кортежа стреляли в воздух и обстреливали автомобили, которые пытались их обогнать. Для задержания полицейским потребовалось подкрепление: был вызван второй экипаж. Задержаны около 15 участников свадебного кортежа.