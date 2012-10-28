Смертник взорвал переполненный храм в Нигерии. 8 человек погибли, более 100 ранены

Новости Нигерии. По уточненным данным, 8 человек погибли, более 100 ранены при взрыве в церкви на севере Нигерии в г.Кадуна.

Как сообщает Reuters, террорист въехал в католический храм на джипе, начинённом взрывчаткой. По словам очевидцев взрыв был настолько мощным, что одна из стен здания частично разрушилась.

Пока никто не взял ответственность за совершение теракта. Ранее радикальная исламистская группировка "Боко Харам", которая добивается введения шариата на всей территории Нигерии, неоднократно организовывала теракты, в церквях в том числе. В частности, "Боко Харам" взяла на себя ответственность за два теракта, устроенных 25 декабря 2011г., когда террористическим нападениям подверглись христианские церкви, в которых проходили рождественские богослужения.

На севере Нигерии взрывы и нападения на церкви производятся регулярно. Так, 14 октября террористы атаковали прихожан церкви в Кадуне, 15 октября серия нападений и взрывов произошла в городе Майдугури. 10 июня террорист-смертник взорвал во время воскресной службы церковь в г.Джос (штат Плато).