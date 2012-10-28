В Охотском море пропал теплоход с 11 членами экипажа

Новости России. В Охотском море пропал теплоход "Амурское" с 11 членами экипажа на борту. Судно перестало выходить на связь утром в воскресенье, 28 октября, подав сигнал бедствия. Как сообщает МЧС РФ, аварийный маяк транспортного средства сработал поблизости от Шантарских островов.

В предполагаемый район бедствия был направлен находившийся рядом танкер, однако следов исчезнувшего судна команда танкера не обнаружила. Поиски судна осложняет разразившийся в Охотском море шторм, высота волн - более 4 м. По причине низкой облачности и сильного ветра авиация к поискам пока не привлекается. Планируется, что самолет продолжит поиски судна в Охотском море утром.

Говорить о том, что теплоход затонул, еще рано, считают в морском спасательно-координационном центра Южно-Сахалинска. Не исключено, что аварийный радиобуй сработал, потому что просто выпал за борт.