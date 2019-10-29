В Шумилинском районе в лесу убили местного жителя

По информации УСК по Витебской области, 25 октября 32-летняя женщина и ее 37-летний муж отправились в лес собирать ягоды. Когда супруги вышли к своему автомобилю, к ним подошел их 41-летний знакомый, который ожидал их. Он во время ссоры нанес несколько ножевых ранений мужчине. Его жена смогла убежать, а нападавший поспешил скрыться.

Новости Беларуси. В Шумилинском районе на мужчину напали в лесу.

Вечером того же дня женщина рассказала правоохранителям о случившемся. Следователи осмотрели место происшествия, где было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, изъяли вещественные доказательства, назначили специалистам ГКСЭ ряд экспертиз.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний мужчина, который скрывался в Городокском районе. Устанавливаются обстоятельства происшествия.