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В Полоцке грузовой поезд протаранил Daewoo с тремя пассажирами

29 октября 2019 07:04
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Новости Беларуси. В Полоцке грузовой поезд протаранил легковушку, которая ехала на красный свет.  

По информации УВД Витебского облисполкома, вечером 28 октября 20-летний водитель легкового автомобиля Daewoo попытался проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.   

В Полоцке грузовой поезд протаранил Daewoo с тремя пассажирами-1

Фото: vk.com/vitebsk__jai

В какой-то момент в заднюю правую часть автомобиля врезался поезд. От удара легковушку отбросило на противоположную сторону ж/д путей, где она врезалась в светофорный столб.  

В Полоцке грузовой поезд протаранил Daewoo с тремя пассажирами-4

Фото: vk.com/vitebsk__jai

В момент ДТП в машине находились водитель и три пассажира. 22-летняя девушка, которая ехала на заднем сидении, была госпитализирована. Остальные участники дорожного движения в медицинской помощи не нуждались.    

В Полоцке грузовой поезд протаранил Daewoo с тремя пассажирами-7

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.  

В Полоцке грузовой поезд протаранил Daewoo с тремя пассажирами-10

Фото: vk.com/vitebsk__jai  

Недавно в Осиповичах поезд протаранил автомобиль. Он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора (читать дальше).  

# Авария в Витебской области # происшествия

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