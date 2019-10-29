В Полоцке грузовой поезд протаранил Daewoo с тремя пассажирами

Новости Беларуси. В Полоцке грузовой поезд протаранил легковушку, которая ехала на красный свет. По информации УВД Витебского облисполкома, вечером 28 октября 20-летний водитель легкового автомобиля Daewoo попытался проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

В какой-то момент в заднюю правую часть автомобиля врезался поезд. От удара легковушку отбросило на противоположную сторону ж/д путей, где она врезалась в светофорный столб.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

В момент ДТП в машине находились водитель и три пассажира. 22-летняя девушка, которая ехала на заднем сидении, была госпитализирована. Остальные участники дорожного движения в медицинской помощи не нуждались.

Фото: vk.com/vitebsk__jai

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: vk.com/vitebsk__jai