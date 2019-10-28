Бездомные устроили пожар в заброшке в Минске

Новости Беларуси. Развели костёр в заброшенном здании. На переулке Восточном неизвестные устроили пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Развели костёр в заброшенном здании. На переулке Восточном неизвестные устроили пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Традиционно с наступлением холодов количество происшествий в пустующих строениях растёт. Зачастую здесь останавливаются люди без определённого места жительства. Столичные спасатели и милиция сейчас активно проводят рейды.
Помочь могут и минчане: если вы заметили признаки жильцов в заброшенных домах, сообщите об этом по телефонам экстренных служб: 102, 101 или 112.