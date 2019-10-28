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Бездомные устроили пожар в заброшке в Минске

28 октября 2019 18:38
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Новости Беларуси. Развели костёр в заброшенном здании. На переулке Восточном неизвестные устроили пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бездомные устроили пожар в заброшке в Минске-1

Традиционно с наступлением холодов количество происшествий в пустующих строениях растёт. Зачастую здесь останавливаются люди без определённого места жительства. Столичные спасатели и милиция сейчас активно проводят рейды.

Бездомные устроили пожар в заброшке в Минске-4

Помочь могут и минчане: если вы заметили признаки жильцов в заброшенных домах, сообщите об этом по телефонам экстренных служб: 102, 101 или 112.

# Пожар в доме # происшествия # Фотофакт

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