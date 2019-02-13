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В Щучинском районе в собственном доме убит 68-летний мужчина

13 февраля 2019 08:02
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства мужчины в Щучинском районе.

По информации Следственного комитета, опубликованной в Telegram, двенадцатого февраля в д. Долиняны в своем доме был обнаружен 68-летний мужчина без признаков жизни. Тело мужчины обнаружил сосед – он и сообщил о случившемся правоохранителям.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РБ.

По подозрению в совершении преступления задержан 66-летний местный житель.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В конце января в Бобруйске в школьной котельной найдено тело убитого мужчины (читать далее).

# Убийство # происшествия

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