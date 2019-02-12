По факту ЧП на заводе «Интеграл» решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Новости Беларуси. В Минске два человека погибли в результате обрушения стены на заводе «Интеграл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами ЧП стали работники предприятия, которые вели демонтаж кирпичной части здания. Под завалами 63-летний мужчина погиб на месте, другой – умер в скорой. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В настоящий момент следователи проводят осмотр места происшествия. При взаимодействии с МЧС и государственным комитетом судебных экспертиз продолжают устанавливаться обстоятельства происшествия.