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По факту ЧП на заводе «Интеграл» решается вопрос о возбуждении уголовного дела

12 февраля 2019 14:00
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Новости Беларуси. В Минске два человека погибли в результате обрушения стены на заводе «Интеграл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По факту ЧП на заводе «Интеграл» решается вопрос о возбуждении уголовного дела-1

Жертвами ЧП стали работники предприятия, которые вели демонтаж кирпичной части здания. Под завалами 63-летний мужчина погиб на месте, другой умер в скорой. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

По факту ЧП на заводе «Интеграл» решается вопрос о возбуждении уголовного дела-4

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В настоящий момент следователи проводят осмотр места происшествия. При взаимодействии с МЧС и государственным комитетом судебных экспертиз продолжают устанавливаться обстоятельства происшествия.

По факту ЧП на заводе «Интеграл» решается вопрос о возбуждении уголовного дела-7

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На самом предприятии ситуацию пока никак не комментируют.

# ЧП # происшествия # Илья Босько # Фотофакт

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