СК о гибели рабочего в шахте ОАО «Беларуськалий»

Новости Беларуси. Несчастный случай в шахте ОАО «Беларуськалий» произошел во вторник вечером. Отколовшийся кусок руды нанес 51-летнему мужчине смертельную травму. По некоторой информации, у мужчины остались двое маленьких детей.

Погибший был горнорабочим очистного забоя подземного горного участка №8.



Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

Во время проведения сменного задания по разбору завала на одном из участков 3-го рудоуправления куском горной породы был смертельно травмирован 51-летний рабочий. В рамках уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.303 Уголовного кодекса, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему. Изымается производственная и техническая документация, регламентирующая порядок проведения конкретных видов горных работ, назначены экспертные исследования, допрашиваются свидетели случившегося.

Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.