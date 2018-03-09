В Гомеле служебная собака привела правоохранителей к сугробу с более чем 2 кг насвая

Новости Беларуси. В Гомеле служебная собака помогла найти сугроб с более чем 2 кг насвая.

Как сообщает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, ранним утром 7 марта по подозрению в хранении и реализации насвая был задержан мужчина. В начале февраля задержанный уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.16.10 КоАП РБ.

Правоохранителям было известно, что безработный 26-летний гомельчанин принёс на рынок «Центральный» некурительное табачное изделие. Но при задержании у подозреваемого было лишь незначительное количество насвая.

Когда мужчина отказался сообщать, где он спрятал остальное, к поиску привлекли милиционера-кинолога. Служебная собака Дора вывела правоохранителей к сугробу с двумя целлофановыми пакетами. В них было обнаружено 2 180 грамм зелёного вещества.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП РБ. На молодого человека наложен административный арест сроком на 15 суток.

Также гражданин припарковал свою машину в неположенном месте. Транспортное средство переместили на штрафстоянку.

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