В Минске школьник спас тонувшую 61-летнюю женщину

Новости Беларуси. Около семи вечера 26 марта 11-классник спас тонувшую женщину. Инцидент произошёл в акватории Цнянского водохранилища.

Как сообщает МЧС Беларуси, 61-летняя пенсионерка находилась в семи метрах от берега и звала на помощь. В это время по улице шёл 17-летний парень, который незамедлительно вытащил женщину из воды.

Прибывшие медработники диагностировали у пострадавшей «общее переохлаждение», после чего пенсионерку госпитализировали.

Осенью прошлого года первокурсник вытащил из воды тонувшего в Свислочи школьника.