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В Минске школьник спас тонувшую 61-летнюю женщину

02 апреля 2018 13:58
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Новости Беларуси. Около семи вечера 26 марта 11-классник спас тонувшую женщину. Инцидент произошёл в акватории Цнянского водохранилища.  

Как сообщает МЧС Беларуси, 61-летняя пенсионерка находилась в семи метрах от берега и звала на помощь. В это время по улице шёл 17-летний парень, который незамедлительно вытащил женщину из воды.  

Прибывшие медработники диагностировали у пострадавшей «общее переохлаждение», после чего пенсионерку госпитализировали.  

Осенью прошлого года первокурсник вытащил из воды тонувшего в Свислочи школьника. 

Мальчик провёл в воде около трёх минут – подробнее здесь.  

# происшествия # Спасение

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