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Тело 33-летнего мужчины обнаружено на кладбище в Витебском районе

02 апреля 2018 14:52
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Новости Беларуси. 1 апреля в Витебском районе на кладбище было обнаружено тело мужчины.  

По сведениям УВД Витебского облисполкома, 33-летнего витеблянина без видимых признаков насильственной смерти нашли возле деревни Куковячино. Сообщается, что у гражданина были супруга и маленький ребёнок.  

За некоторое время до смерти витеблянин употреблял алкоголь, не работал, иногда пропадал из дома на несколько дней.  

В деревне Якуши, которая располагается недалеко от Куковячино, жили родители мужчины. Сейчас там стоит их пустующий дом. На кладбище, где обнаружили тело гражданина, похоронены его родственники.  

Проводится проверка.  

Зимой 2018 года в Свислочи было обнаружено тело 20-летнего человека. 

Ранее парень был объявлен в розыск – здесь подробнее.  

# происшествия # Несчастный случай

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