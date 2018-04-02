Тело 33-летнего мужчины обнаружено на кладбище в Витебском районе

Новости Беларуси. 1 апреля в Витебском районе на кладбище было обнаружено тело мужчины.

По сведениям УВД Витебского облисполкома, 33-летнего витеблянина без видимых признаков насильственной смерти нашли возле деревни Куковячино. Сообщается, что у гражданина были супруга и маленький ребёнок.

За некоторое время до смерти витеблянин употреблял алкоголь, не работал, иногда пропадал из дома на несколько дней.

В деревне Якуши, которая располагается недалеко от Куковячино, жили родители мужчины. Сейчас там стоит их пустующий дом. На кладбище, где обнаружили тело гражданина, похоронены его родственники.

Проводится проверка.

Зимой 2018 года в Свислочи было обнаружено тело 20-летнего человека.