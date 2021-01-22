В Серебрянке Peugeot ехал по односторонней улице против хода движения и столкнулся с Audi

Новости Беларуси. Серьезное ДТП в Серебрянке. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Серьезное ДТП в Серебрянке. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель Peugeot ехал по односторонней улице Малинина в сторону Рокоссовского. Двигаясь против хода движения, столкнулся с Audi. Та, в свою очередь, выезжала с прилегающей территории. От удара Peugeot вылетела за пределы дороги. Водитель получил телесные повреждения, он госпитализирован.
Из-за аварии было нарушено движение некоторых троллейбусов.