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В Серебрянке Peugeot ехал по односторонней улице против хода движения и столкнулся с Audi

22 января 2021 13:50
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Новости Беларуси. Серьезное ДТП в Серебрянке. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Серебрянке Peugeot ехал по односторонней улице против хода движения и столкнулся с Audi-1

Водитель Peugeot ехал по односторонней улице Малинина в сторону Рокоссовского. Двигаясь против хода движения, столкнулся с Audi. Та, в свою очередь, выезжала с прилегающей территории. От удара Peugeot вылетела за пределы дороги. Водитель получил телесные повреждения, он госпитализирован.

В Серебрянке Peugeot ехал по односторонней улице против хода движения и столкнулся с Audi-4

Из-за аварии было нарушено движение некоторых троллейбусов.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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