Крушение российского самолета в Египте: фото с места трагедии

Новости Египта. Фотографии с места крушения российского авиалайнера в Египте свидетельствуют о том, что в результате падения самолет практически полностью разрушен.

Обломки разбросаны на территории примерно в 30 квадратных километров. Кабина пилота – пожалуй, один из самых крупных обломков.

Жители Северной столицы, куда не вернулся рейс из египетского Шарм-эш-Шейха, приносят цветы и игрушки к воздушной гавани. В Минске к посольству Российской Федерации не безразличные к чужому горю несут цветы и поминальные свечи, мягкие игрушки. Белорусы: Вчера случилось такое горе, и сердце просто переполняет обида и боль за наших друзей, за наших братьев-россиян.

Напомним, 31 октября с лайнером Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», совершавшим рейс 9268 Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, была потеряна связь. Спустя всего 23 минуты после взлета воздушное судно пропало с экранов радаров. Незадолго до этого экипаж сообщил о технических неполадках и запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. До воздушной гавани авиалайнер не долетел – его обломки нашли в горах на Синайском полуострове вблизи города Эль-Ариш.