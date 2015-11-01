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Крушение российского самолета в Египте: фото с места трагедии

01 ноября 2015 12:42
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Новости Египта. Фотографии с места крушения российского авиалайнера в Египте свидетельствуют о том, что в результате падения самолет практически полностью разрушен.

Крушение российского самолета в Египте: фото с места трагедии-1

Обломки разбросаны на территории примерно в 30 квадратных километров. Кабина пилота – пожалуй, один из самых крупных обломков.

Крушение российского самолета в Египте: фото с места трагедии-4

Жители Северной столицы, куда не вернулся рейс из египетского Шарм-эш-Шейха, приносят цветы и игрушки к воздушной гавани.

В Минске к посольству Российской Федерации не безразличные к чужому горю несут цветы и поминальные свечи, мягкие игрушки.

Белорусы: Вчера случилось такое горе, и сердце просто переполняет обида и боль за наших друзей, за наших братьев-россиян.

Крушение российского самолета в Египте: фото с места трагедии-7

Напомним, 31 октября с лайнером Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», совершавшим рейс 9268 Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, была потеряна связь. Спустя всего 23 минуты после взлета воздушное судно пропало с экранов радаров. Незадолго до этого экипаж сообщил о технических неполадках и запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. До воздушной гавани авиалайнер не долетел – его обломки нашли в горах на Синайском полуострове вблизи города Эль-Ариш. 

Крушение российского самолета в Египте: фото с места трагедии-10

Позже стало известно точное место крушения лайнера. На борту находилось 224 человека – семеро членов экипажа и 217 пассажиров, среди которых, по уточненным данным, 29 детей.

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа

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