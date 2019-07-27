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В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Беларуси

27 июля 2019 13:11
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Новости Беларуси. Белорусский блогер погиб вместе с сопровождавшим его диггером в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры, в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки были обнаружены тела двух мужчин.

В Санкт-Петербурге погиб известный видеоблогер из Беларуси-1

Фото: vk.com/id374819846

Предполагается, что они спустились в канализационный коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять новое видео. В какой-то момент мужчины перестали выходить на связь. Проводится проверка.

Одним из погибших является 40-летний автор YouTube-канала The road to the film. Павел начал вести YouTube-канал в 2016 году, в настоящее время у него около 580 тысяч подписчиков.

# Несчастный случай # происшествия

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