В Чечерском районе разыскивается женщина, которая представилась сотрудником санэпидемстанции и похитила деньги

Новости Беларуси. Неизвестная девушка зашла в магазин в деревне Залесье в Чечерском районе и представилась сотрудником центра гигиены и эпидемиологии. Она похитила деньги и скрылась. Сейчас ее разыскивают правоохранители. Эту информацию сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Днем 26 июля неустановленная девушка зашла в торговую точку «Товары для дома». Она представилась продавцу специалистом санэпидемстанции. Девушка проверила магазин и указала на нарушения. В результате осмотра мошенница потребовала штраф в размере 45 рублей. Продавец передала девушке деньги. Затем девушка ушла в неизвестном направлении, не оставив продавцу никакого документа о проверке торгового объекта.