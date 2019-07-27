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Белоруска погибла на Аляске: девушку пытался спасти муж

27 июля 2019 12:07
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Новости Беларуси. ЧП с участием нашей соотечественницы на Аляске. Девушка погибла при пересечении реки: ее смыло потоком воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска погибла на Аляске: девушку пытался спасти муж-1

В путешествии она была с мужем. Супруг пытался помочь жене, однако безуспешно. Когда девушку вытащили на берег, она была уже мертва. Смерть гражданки нашей страны расследуют, назначена медицинская экспертиза.

На Аляске погибла 24-летняя гражданка Беларуси

# Несчастный случай # происшествия # Вероника Никонова # Фотофакт

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