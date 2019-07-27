Велосипедист сбил девушку в Несвижском районе: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства аварии с участием велосипедиста и пешехода в Несвижском районе. Эту информацию сообщает УСК по Минской области.
Известно, что поздним вечером 24 июля восемнадцатилетний велосипедист ехал по агрогородку Снов. В какой-то момент он наехал на 17-летнюю девушку-пешехода. Она двигалась с молодым человеком по обочине дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия девушка была помещена в медучреждение с травмами головы.
Фото: Следственный комитет
Специалисты провели осмотр места происшествия и зафиксировали следы. В отношении водителя велосипеда возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.321 УК Республики Беларусь. Следователи рассказали, что велосипед не был оборудовал фонарями и световозвращающими элементами. Также у велосипедиста было зафиксировано более одного промилле алкоголя.
В мае текущего года сообщалось, что 12 ДТП с участием велосипедистов было зарегистрировано с начала сезона в Беларуси (читать далее).