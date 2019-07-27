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Велосипедист сбил девушку в Несвижском районе: возбуждено уголовное дело

27 июля 2019 12:09
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства аварии с участием велосипедиста и пешехода в Несвижском районе. Эту информацию сообщает УСК по Минской области.

Известно, что поздним вечером 24 июля восемнадцатилетний велосипедист ехал по агрогородку Снов. В какой-то момент он наехал на 17-летнюю девушку-пешехода. Она двигалась с молодым человеком по обочине дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия девушка была помещена в медучреждение с травмами головы.

Велосипедист сбил девушку в Несвижском районе: возбуждено уголовное дело-1

Фото: Следственный комитет

Специалисты провели осмотр места происшествия и зафиксировали следы. В отношении водителя велосипеда возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.321 УК Республики Беларусь. Следователи рассказали, что велосипед не был оборудовал фонарями и световозвращающими элементами. Также у велосипедиста было зафиксировано более одного промилле алкоголя.    

В мае текущего года сообщалось, что 12 ДТП с участием велосипедистов было зарегистрировано с начала сезона в Беларуси (читать далее).

# Авария в Минской области # происшествия

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