Велосипедист сбил девушку в Несвижском районе: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства аварии с участием велосипедиста и пешехода в Несвижском районе. Эту информацию сообщает УСК по Минской области.

Известно, что поздним вечером 24 июля восемнадцатилетний велосипедист ехал по агрогородку Снов. В какой-то момент он наехал на 17-летнюю девушку-пешехода. Она двигалась с молодым человеком по обочине дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия девушка была помещена в медучреждение с травмами головы.