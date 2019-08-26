В салоне нашли наркотики: в Жодино задержали пьяного водителя

Он привлек внимание Госавтоинспекции утром, когда не мог справиться с управлением: транспортное средство заносило из стороны в сторону. Степень опьянения 32-летнего жодинца составила более 2 промилле.

Новости Беларуси. В Жодино задержан пьяный водитель, в его автомобиле обнаружена марихуана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Босько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

При постановке автомашины на штраф-стоянку сотрудниками на передней панели была обнаружена трубочка из фольги с характерными следами нагара. Естественно, на место происшествия были вызваны сотрудники наркоконтроля Жодинского ГУВД, которые при осмотре автомашины под водительским ковриком обнаружили сверток с веществом растительного происхождения.

Кроме того, позднее дома у мужчины также было изъято наркотическое вещество. Экспертиза установила, что это марихуана общим весом 17 граммов. Возбуждено уголовное дело.