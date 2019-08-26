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В салоне нашли наркотики: в Жодино задержали пьяного водителя

26 августа 2019 18:02
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Новости Беларуси. В Жодино задержан пьяный водитель, в его автомобиле обнаружена марихуана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он привлек внимание Госавтоинспекции утром, когда не мог справиться с управлением: транспортное средство заносило из стороны в сторону. Степень опьянения 32-летнего жодинца составила более 2 промилле.

В салоне нашли наркотики: в Жодино задержали пьяного водителя-1

Сергей Босько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
При постановке автомашины на штраф-стоянку сотрудниками на передней панели была обнаружена трубочка из фольги с характерными следами нагара. Естественно, на место происшествия были вызваны сотрудники наркоконтроля Жодинского ГУВД, которые при осмотре автомашины под водительским ковриком обнаружили сверток с веществом растительного происхождения.

Кроме того, позднее дома у мужчины также было изъято наркотическое вещество. Экспертиза установила, что это марихуана общим весом 17 граммов. Возбуждено уголовное дело.

В салоне нашли наркотики: в Жодино задержали пьяного водителя-4

# Наркотики # происшествия # Сергей Босько # Фотофакт

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