В Россонском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина

Как сообщает Витебское ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели полностью охваченное огнём здание, кровля которого частично обрушилась.

Новости Беларуси. 15 августа примерно в полвторого ночи в деревне Лапещино Россонского района произошёл пожар в жилом доме.

В момент возникновения пожара дома находился 48-летний хозяин, он не смог выбраться наружу и погиб. Его тело было обнаружено подразделениями МЧС на полу в одной из комнат.

Пожар был потушен. Огнём уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество. Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожности при курении.