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В Россонском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина

15 августа 2019 06:42
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Новости Беларуси. 15 августа примерно в полвторого ночи в деревне Лапещино Россонского района произошёл пожар в жилом доме.

Как сообщает Витебское ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели полностью охваченное огнём здание, кровля которого частично обрушилась.

В Россонском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина-1

Фото: Витебское ОУМЧС

В момент возникновения пожара дома находился 48-летний хозяин, он не смог выбраться наружу и погиб. Его тело было обнаружено подразделениями МЧС на полу в одной из комнат.

Пожар был потушен. Огнём уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество. Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожности при курении.

В Россонском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина-4

Фото: Витебское ОУМЧС

Несколько недель назад горел одноэтажный дом в Лидском районе.

В огне погиб мужчина – подробности здесь.

# Пожар # происшествия

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