Водитель Subaru сбил 54-летнего велосипедиста под Ратомкой

Новости Беларуси. ДТП под Ратомкой. Водитель иномарки наехал на 54-летнего велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП под Ратомкой. Водитель иномарки наехал на 54-летнего велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми травмами. 61-летний автовладелец объезжал участок, на котором проводился ремонт дороги.
Не снизил скорость, поэтому вовремя не заметил велосипедиста, который ехал в попутном направлении, как результат – авария. По факту происшествия проводится проверка.