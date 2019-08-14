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Водитель Subaru сбил 54-летнего велосипедиста под Ратомкой

14 августа 2019 18:39
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Новости Беларуси. ДТП под Ратомкой. Водитель иномарки наехал на 54-летнего велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель Subaru сбил 54-летнего велосипедиста под Ратомкой-1

Пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми травмами. 61-летний автовладелец объезжал участок, на котором проводился ремонт дороги.

Водитель Subaru сбил 54-летнего велосипедиста под Ратомкой-4

Не снизил скорость, поэтому вовремя не заметил велосипедиста, который ехал в попутном направлении, как результат – авария. По факту происшествия проводится проверка.

Водитель Subaru сбил 54-летнего велосипедиста под Ратомкой-7

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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