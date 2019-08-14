Водитель Subaru сбил 54-летнего велосипедиста под Ратомкой

Новости Беларуси. ДТП под Ратомкой. Водитель иномарки наехал на 54-летнего велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми травмами. 61-летний автовладелец объезжал участок, на котором проводился ремонт дороги.