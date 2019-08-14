На Логойском тракте трамвай сбил 11-летнюю девочку

Новости Беларуси. 13 августа на Логойском тракте ребенок попал под трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 11-летняя девочка решила перебежать трамвайные пути по пешеходному переходу на красный свет.

Водитель попытался экстренно затормозить, но это не помогло избежать наезда. Ребенок доставлен в больницу.