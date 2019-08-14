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На Логойском тракте трамвай сбил 11-летнюю девочку

14 августа 2019 18:39
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Новости Беларуси. 13 августа на Логойском тракте ребенок попал под трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 11-летняя девочка решила перебежать трамвайные пути по пешеходному переходу на красный свет.

На Логойском тракте трамвай сбил 11-летнюю девочку-1

Водитель попытался экстренно затормозить, но это не помогло избежать наезда. Ребенок доставлен в больницу.

На Логойском тракте трамвай сбил 11-летнюю девочку-4

Движение трамваев было остановлено на 50 минут. По факту аварии проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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