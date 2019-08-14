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Пьяный водитель литовского автобуса катался по велодорожке в Минске

14 августа 2019 19:40
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Новости Беларуси. В районе улицы Якубова 13 августа водитель литовского автобуса пьяный катался по велодорожке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Пьяный водитель литовского автобуса катался по велодорожке в Минске-1

Немного проехав, 63-летний сотрудник компании международных перевозок остановился и заснул. Это заметили очевидцы и обратились в милицию.

Пьяный водитель литовского автобуса катался по велодорожке в Минске-4

На нарушителя составлено 3 административных протокола. Автобус доставлен на охраняемую стоянку. 

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# ЧП # происшествия # Фотофакт

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