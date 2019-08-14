Пьяный водитель литовского автобуса катался по велодорожке в Минске

Новости Беларуси. В районе улицы Якубова 13 августа водитель литовского автобуса пьяный катался по велодорожке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Немного проехав, 63-летний сотрудник компании международных перевозок остановился и заснул. Это заметили очевидцы и обратились в милицию.