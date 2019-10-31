В Могилёве 10-летний велосипедист попал под колёса BMW

Новости Беларуси. 30 октября около пяти вечера в Могилёве произошёл наезд на ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 61-летний житель Могилёвского района за рулём BMW X5 ехал по дороге возле дома по проспекту Шмидта.

В это время проезжую часть в неразрешённом месте пересекал 10-летний могилёвчанин на велосипеде. Мальчик попал под машину. Ребёнок получил травмы и был доставлен в реанимацию.

По факту ДТП ведётся проверка.

На неделе в Столинском районе микроавтобус сбил 8-летнего велосипедиста.