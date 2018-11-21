В Гомеле 9-летний мальчик попал в реанимацию после наезда легковушки

Новости Беларуси. Днём 20 ноября на одном из пешеходных переходов Гомеля произошёл наезд на девятилетнего мальчика.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, автомобиль «ВАЗ-2109», за рулём которого находился 49-летний водитель, сбил переходившего дорогу на зелёный свет ребёнка.