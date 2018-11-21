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В Гомеле 9-летний мальчик попал в реанимацию после наезда легковушки

21 ноября 2018 10:14
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Новости Беларуси. Днём 20 ноября на одном из пешеходных переходов Гомеля произошёл наезд на девятилетнего мальчика.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, автомобиль «ВАЗ-2109», за рулём которого находился 49-летний водитель, сбил переходившего дорогу на зелёный свет ребёнка.  

В Гомеле 9-летний мальчик попал в реанимацию после наезда легковушки-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

В результате аварии пешеход получил травмы. Пострадавший доставлен в реанимацию.  

Осенью 2018 года была установлена личность водителя, которая сбила мальчика, извинилась, а затем уехала. 

Женщина направлялась на работу – подробнее здесь.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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