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В Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей. Комментарий ГАИ

23 ноября 2018 10:40
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Новости Беларуси. Последствия аварии на перекрестке улиц Леонида Беды и Корш-Саблина в Минске: среди пострадавших – четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей. Комментарий ГАИ-1

В Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей. Комментарий ГАИ-3

В Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей. Комментарий ГАИ-5

Водитель автомобиля решил развернуться на перекрестке. В результате неудачного маневра произошло столкновение. Одна из машин вылетела на пешеходный переход. Был сбит светофор, в автомобилях сработали подушки безопасности.

В Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей. Комментарий ГАИ-8

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД:
Пострадали четыре ребенка. У них диагностированы ушибы, а также ссадины. Для постановки окончательного диагноза они направлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, представители Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей не только на необходимость соблюдения правил дорожного движения. С 1 декабря каждый автомобилист должен «переобуть» свое авто в зимнюю резину.

В Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей. Комментарий ГАИ-11

В Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей. Комментарий ГАИ-13

В Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей. Комментарий ГАИ-15

В Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей. Комментарий ГАИ-17

# Авария в Минске # происшествия # Александра Попова # Фотофакт

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