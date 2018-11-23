В Минске минивэн сбил на тротуаре 4 детей. Комментарий ГАИ

Новости Беларуси. Последствия аварии на перекрестке улиц Леонида Беды и Корш-Саблина в Минске: среди пострадавших – четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель автомобиля решил развернуться на перекрестке. В результате неудачного маневра произошло столкновение. Одна из машин вылетела на пешеходный переход. Был сбит светофор, в автомобилях сработали подушки безопасности.

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД:

Пострадали четыре ребенка. У них диагностированы ушибы, а также ссадины. Для постановки окончательного диагноза они направлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, представители Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей не только на необходимость соблюдения правил дорожного движения. С 1 декабря каждый автомобилист должен «переобуть» свое авто в зимнюю резину.