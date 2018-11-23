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В Браславском районе мужчина приставил нож к горлу 5-летнего мальчика и потребовал у его отца деньги

23 ноября 2018 13:39
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Новости Беларуси. Вечером 21 ноября в милицию обратился житель агрогородка Друя Браславского района. Заявитель сказал, что его 5-летнему ребёнку угрожали ножом.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, в среду гражданин пошёл в магазин вместе с двумя малолетними детьми. По дороге он встретил местного жителя, который пригласил собеседника в гости.  

Мужчина согласился, купил в магазине спиртное и отправился домой к приглашающему. У него в жилище находился ещё и житель деревни Кандерщина. Мужчины начали проводить досуг втроём.  

Около восьми вечера алкоголь закончился. Хозяин дома и его приятель велели гражданину сходить за добавкой. Также собеседнику пояснили, что у них денег нет, так что покупать мужчина должен за свой счёт.  

Сельчанин отказался и начал одевать своих сына с дочкой, собираясь уйти. Одному из компании это не понравилось, он приставил в горлу мальчика нож и потребовал деньги. Отец ребёнка немедленно отдал все имевшиеся деньги (50 рублей), забрал детей, поспешил к себе домой и позвонил правоохранителям.  

Подозреваемые задержаны.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».  

Осенью 2018 года в Минске 21-летний безработный избил и ограбил студента.  

Подозреваемого задержали в течение суток – подробности здесь.  

# Нападение # происшествия

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