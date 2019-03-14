В Рогачёве пропал 15-летний местный житель. Мальчика ищут

На вид пропавшему 15 лет, его рост около 155-160 см, он худощавого телосложения и с русыми волосами средней длины, голубоглазый.

Как сообщает МВД Беларуси, 13 марта около трёх часов дня подросток ушёл из школы и пропал. Его местонахождение устанавливается.

В день пропажи мальчик был одет в вязаную чёрную шапку с надписью и эмблемой белого цвета «HONDA», чёрную куртку с капюшоном, светло-серые спортивные брюки, белые кроссовки с серыми вставками.

У подростка нет фаланги на большом пальце правой руки. При себе у школьника был красный рюкзак, в котором были обувь и 10 рублей.

Если вы знаете, где находится Дмитрий, сообщите об этом по телефонам 8(02339) 41249, 43966 или 102.