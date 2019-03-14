В Минске на пожаре в частном доме погибли супруги

Дом разделён на две квартиры. В первой проживает 65-летняя женщина вместе с 20-летней внучкой, её 20-летним мужем и их двухлетней дочкой. Когда начался пожар, все они самостоятельно покинули горевшее здание.

Загорание произошло во второй квартире, где проживали 40-летняя женщина и её 41-летний муж. При разборке частично обрушившихся перекрытия и кровли примерно в час ночи были обнаружены тела супругов. Мужчина лежал на диване в комнате, женщина – в коридоре на полу.