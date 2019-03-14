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В Минске на пожаре в частном доме погибли супруги

14 марта 2019 09:44
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Новости Беларуси. Вечером 13 марта в Октябрьском районе Минска загорелся частный жилой дом.  

По сведениям Минского ГУМЧС, к моменту прибытия спасателей одноэтажное деревянное здание горело открытым пламенем.  

В Минске на пожаре в частном доме погибли супруги-1

Фото: Минское ГУМЧС  

Дом разделён на две квартиры. В первой проживает 65-летняя женщина вместе с 20-летней внучкой, её 20-летним мужем и их двухлетней дочкой. Когда начался пожар, все они самостоятельно покинули горевшее здание.  

В Минске на пожаре в частном доме погибли супруги-4

Фото: Минское ГУМЧС  

Загорание произошло во второй квартире, где проживали 40-летняя женщина и её 41-летний муж. При разборке частично обрушившихся перекрытия и кровли примерно в час ночи были обнаружены тела супругов. Мужчина лежал на диване в комнате, женщина – в коридоре на полу.  

В Минске на пожаре в частном доме погибли супруги-7

Фото: Минское ГУМЧС  

Причина пожара выясняется. Рассматриваемая версия – неосторожность при курении одним из погибших.  

По словам соседей, супруги курили и злоупотребляли алкоголем.  

Зимой 2019 года горел дом в Ляховичском районе. 

В огне погибли отец и сын – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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