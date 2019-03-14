Пропавших в Минске девочек 6 и 7 лет нашёл водитель такси

Новости Беларуси. Вечером 13 марта в Минске пропали две маленькие девочки. Детей нашли за пару часов. Как сообщает ПСО «Ангел», о пропаже 6-летней Риты и 7-летней Арины стало известно около восьми вечера. Немедленно было назначено место сбора добровольцев.

Фото: vk.com/angel_search

Примерно два часа к указанному месту приезжали люди и подключались к поиску. Всего участвовало более 150 человек.

Фото: vk.com/angel_search